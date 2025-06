Governo vai pavimentar estrada entre Ibaiti e Ribeirão do Pinhal

O governo estadual anunciou nesta segunda-feira (30) que fará a pavimentação do trecho de 53 quilômetros da PR-436, entre Ibaiti e Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. A obra era uma reivindicação antiga das localidades cortadas pela estrada, como a Vila Guay e Vassoural, em Ibaiti; e Triolândia, em Ribeirão do Pinhal.





De acordo com a Seil (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), o edital do primeiro lote, com extensão de 10 quilômetros, entre a interseção da BR-153, em Ibaiti, até o distrito de Vila Guay, será lançado nesta terça-feira (1º) pelo DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).

