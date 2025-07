Home é preso após agredir esposa grávida na frente da filha de 9 meses

Uma jovem de 19 anos, grávida e com uma bebê de 9 meses no colo, foi agredida pelo marido na madrugada desta quarta-feira (16) em Apucarana (Centro-Norte). O caso ocorreu em uma residência no Jardim Cidade Alta e foi atendido pela PM (Polícia Militar) após a vítima acionar o número 190.





Segundo o boletim policial, a jovem relatou que a discussão teve início no quarto do casal, por conta do estado de saúde da filha, que está doente. O marido, também de 19 anos, teria tentado calar a esposa tapando sua boca com as mãos. Após a reação dela, ele a teria agredido com um tapa no rosto e tentado enforcá-la enquanto ela estava deitada na cama, ao lado da bebê.

Com medo de que ele fizesse algo contra a criança, a mulher conseguiu se desvencilhar, pegou a filha no colo e acionou a polícia.





O suspeito permaneceu no local e, conforme a PM, confessou a agressão, disse estar arrependido e foi preso. Ele foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial. A vítima foi levada pelos pais para prestar depoimento, e a bebê não sofreu ferimentos.

