Polícia apreende 150 mil pacotes de cigarros com destino a Maringá

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (15) após ser abordado conduzindo uma carreta com placas de Catanduvas/SC carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. O caso aconteceu em Paiçandu (Região Metropolitana de Maringá) e tinha como destino a Cidade Canção.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista tentou realizar manobras evasivas ao perceber a aproximação da equipe, o que motivou a abordagem. Ele teria afirmado inicialmente que transportava macarrão, mas os policiais encontraram no baú da carreta 150 mil pacotes de cigarros distribuídos em 300 caixas.

O suspeito, morador de Toledo, disse que havia carregado a mercadoria em Medianeira e que a entrega seria feita em Maringá, onde também receberia pagamento pelo transporte. A carga e o veículo foram levados à Receita Federal e o homem encaminhado à Delegacia da Polícia Federal.





Ele deve responder pelo crime de contrabando, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

