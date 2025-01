Homem ameaça vizinhos de morte, ameaça se matar em viatura e acaba preso na região de Apucarana

Um desentendimento envolvendo vizinhos no Centro de Cambira, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, terminou em prisão nesta quarta-feira (22).





Durante uma discussão, um homem, visivelmente alterado, ameaçou dois idosos, proferiu xingamentos e resistiu à abordagem policial, chegando a ameaçar tirar a própria vida enquanto estava na viatura.

Segundo relatos, a confusão teve início devido à queda de materiais de construção provenientes de uma obra na residência dos idosos sobre a casa vizinha. O suspeito, filho da inquilina do imóvel afetado, começou a xingar e ameaçar os vizinhos, afirmando que os mataria caso fosse necessário.





Mesmo com a chegada da Polícia Militar, o acusado se manteve agressivo, desobedecendo ordens e precisando ser contido com o uso de força para evitar agressões.

Durante o deslocamento à Delegacia, o homem se debateu na viatura e chegou a chutar o interior do veículo. Já na delegacia, bateu a cabeça na parede, conseguiu um pedaço de vidro de uma janela e ameaçou cometer suicídio.





Diante da gravidade da situação, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionada para avaliar o estado de saúde do suspeito e realizar atendimento médico.





A Polícia Militar informou que o autor já possui antecedentes por ameaça, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, conforme boletins registrados anteriormente. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.