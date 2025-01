Condutor de caminhão dirige embriagado, causa acidente e acaba preso após tentar fugir em Maringá

Um homem de 56 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (22) após dirigir embriagado, causar um acidente e tentar fugir na PR-317, no Noroeste do Paraná. O acidente ocorreu no KM 103, no trecho entre Floresta e Maringá.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um caminhão Mercedes-Benz L 1218 quando perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e bateu contra um poste de transmissão de energia elétrica.

Apesar dos danos no caminhão, o condutor deixou o local antes da chegada da equipe policial.





Com o apoio do Serviço Operacional da 4ª Companhia, os policiais encontraram o homem nas proximidades do Ceasa Maringá, ainda às margens da PR-317.





Ao ser submetido ao teste etilométrico, o resultado foi de 1,31 mg/L de álcool no sangue, mais de quatro vezes o limite considerado crime de trânsito pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro).





O caminhão foi recolhido por uma plataforma móvel acionada pelo seguro, enquanto o condutor recebeu voz de prisão por dirigir sob influência de álcool, sendo levado até a Delegacia.