Homem denuncia suposto golpe de 'flamenguista de facção' no Vale do Ivaí

Um morador de São Pedro do Ivaí (Vale do Ivaí) acionou a PM (Polícia Militar) e relatou ter sido vítima de ameaças e tentativa de estelionato por telefone. O caso teria ocorrido na quinta-feira (5), mas só foi comunicado à polícia dois dias depois, no sábado (7).





Conforme o boletim da PM, o homem afirmou que uma pessoa, que teria se identificado como “flamenguista” e suposto “membro do Comando Vermelho”, teria exigido o pagamento de R$ 10 mil até o dia seguinte.





Ainda segundo o relato, ele não realizou a transferência. No dia seguinte, teria recebido nova ligação do mesmo número. A pessoa teria reforçado as ameaças e mencionado dados pessoais como o nome completo da vítima e de familiares, endereço residencial e as placas do veículo da esposa.





O autointitulado “flamenguista do comando vermelho” teria dito que, caso o depósito não fosse feito, haveria consequências, pois ele sabia até o endereço da escola do filho da família.





A vítima foi orientada a registrar boletim de ocorrência. A polícia apura o caso.

