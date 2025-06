PRF intercepta veículo e apreende 11 kg de maconha e haxixe em Londrina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na tarde deste sábado (07), quase 11 quilos de drogas transportadas por um Hyundai/HB20 que trafegava pela BR 369 em Londrina.





O motorista, um homem de 45 anos e morador de Sapucaia do Sul (RS), alegou estar vindo do estado do Mato Grosso do Sul e que se encontraria com um amigo na cidade do Rio de Janeiro (RJ).





Segundo a PRF, ao abordar o veículo, os policiais notaram o nervosismo e as contradições do condutor. Durante a fiscalização, encontraram 1,8 quilos de maconha e 9,15 quilos de haxixe no tanque de combustível do automóvel. O homem foi preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas.



(Com informações da Assessoria de Imprensa da PRF)