Homem é encontrado morto às margens da PR-444, em Arapongas

Um homem foi encontrado morto às margens da PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta terça-feira (29). A polícia suspeita de atropelamento.



Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem foi encontrado sem vida, caído próxima à defensa metálica instalada às margens do km 3 da rodovia, trecho entre Mandaguari e Arapongas. A suspeita é que a vítima tenha sido atropelada.



Ainda não há informações do veículo, que teria fugido do local sem prestar socorro, e nem do pedestre, que não portava documentos.