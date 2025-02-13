Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Foi executado

Homem é encontrado morto em quintal de casa na Zona Norte de Londrina

Redação Bonde
13 fev 2025 às 10:45

Compartilhar notícia

Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 31 anos foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (13), no quintal de uma casa no Conjunto Habitacional Violim, Zona Norte de Londrina.


Informações preliminares apontam que moradores relataram à Polícia Militar terem ouvido disparos de arma de fogo durante a madrugada, mas o corpo só foi descoberto pela manhã. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Na garagem da residência, a perícia identificou mais de 15 cápsulas de munição 9 milímetros, sugerindo que a vítima foi executada no local.


A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.


(Matéria em atualização.)


Imagem
Valor final da reforma da Câmara de Londrina deve ficar em R$ 16,5 milhões
A sede oficial da CML (Câmara Municipal de Londrina), que ficou em obras entre 2023 e 2024, já foi entregue e está recebendo as sessões do Legislativo, mas ainda existem pendências que deverão ser resolvidas.


Imagem
Previsão: quinta-feira será de tempo instável e calor em Londrina e na região
Nesta quarta-feira (13), o clima permanece quente e instável em toda a região de Londrina, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
policia Policiais PR PM morte crime tiro tiros Zona norte Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas