Homem é encontrado morto em quintal de casa na Zona Norte de Londrina

Um homem de 31 anos foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (13), no quintal de uma casa no Conjunto Habitacional Violim, Zona Norte de Londrina.





Informações preliminares apontam que moradores relataram à Polícia Militar terem ouvido disparos de arma de fogo durante a madrugada, mas o corpo só foi descoberto pela manhã.

Na garagem da residência, a perícia identificou mais de 15 cápsulas de munição 9 milímetros, sugerindo que a vítima foi executada no local.





A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





(Matéria em atualização.)



