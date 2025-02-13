Previsão: quinta-feira será de tempo instável e calor em Londrina e na região

Nesta quinta-feira (13), o clima permanece quente e instável em toda a região de Londrina, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O avanço de um sistema frontal pelo Sul do País deve favorecer a instabilidade em todo o Estado. Na região Norte, o Sol e o calor devem predominar durante todo o dia, com chances de chuvas durante a tarde. Com isso, as temperaturas podem chegar a 28°C.





Nos próximos dias, o tempo não deve ter muitas alterações, já que o calor predomina com chances de chuva e tempestades a qualquer momento.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quinta-feira foi de 20°C.



