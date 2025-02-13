Previsão: quinta-feira será de tempo instável e calor em Londrina e na região

Nesta quinta-feira (13), o clima permanece quente e instável em toda a região de Londrina, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
O avanço de um sistema frontal pelo Sul do País deve favorecer a instabilidade em todo o Estado. Na região Norte, o Sol e o calor devem predominar durante todo o dia, com chances de chuvas durante a tarde. Com isso, as temperaturas podem chegar a 28°C.
Nos próximos dias, o tempo não deve ter muitas alterações, já que o calor predomina com chances de chuva e tempestades a qualquer momento.
A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quinta-feira foi de 20°C.
Menino de 14 anos aprovado no Vestibular da UEL começa a estudar em faculdade particular
Lorenzo Coneglian, menino de 14 anos aprovado no Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) no início do ano, começou a frequentar as aulas do curso de Ciência da Computação nesta segunda-feira (12) na UniFil.
IPTU 2025: prazo para pagamento do 2º lote em Londrina vai até esta sexta-feira
Encerra nesta sexta-feira (14) o prazo final para efetuar o pagamentos do Lote 2 do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2025 em Londrina.