Homem é flagrado com mais de 130 pacotes de cigarros contrabandeados

Um homem foi detido no fim da tarde desta segunda-feira (7), por volta das 17h30, no bairro Farid Libos, em Londrina, após ser flagrado com cigarros contrabandeados do Paraguai. A abordagem ocorreu na Rua Doutor Juvenal Egger Filho, durante patrulhamento da Polícia Militar.





Segundo a PM (Polícia Militar), o suspeito demonstrou nervosismo ao montar em sua motocicleta, o que motivou a abordagem. Com ele, os policiais encontraram cinco pacotes de cigarros de origem estrangeira. Questionado, o homem admitiu que guardava mais produtos em casa e levou a equipe até o endereço, onde foram localizados outros 130 pacotes do mesmo tipo.





O material foi apreendido e o indivíduo encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.