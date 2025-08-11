Homem é morto a facadas após ser atropelado em Arapongas, irmão é suspeito do crime

Um homem foi morto a facadas no fim da tarde de domingo (10) no Conjunto Palmares, em Arapongas. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava 17 perfurações na região torácica, compatíveis com ferimentos causados por arma branca.





De acordo com informações apuradas pela PM, o crime começou quando a vítima foi atropelada pelo autor, que, em seguida, desceu do veículo e desferiu os golpes com uma faca, fugindo logo depois. A mulhre da vítima afirmou que o autor seria o seu cunhado e que a motivação do crime teria sido uma discussão ocorrida mais cedo no mesmo dia, relacionada a desentendimentos familiares antigos.

O samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte no local. A Polícia Civil e o IML (Instituto Médico-Legal) foram acionados. A PM fez buscas na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.