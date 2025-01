Polícia Civil prende condenado por abusar de enteadas de 5 e 7 anos em Maringá

Um homem de 50 anos, condenado a 21 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso nesta segunda-feira (28), em Paiçandu, região metropolitana de Maringá. Ele foi capturado por agentes do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) da Polícia Civil de Maringá, com base em mandado de prisão decorrente de condenação com trânsito em julgado.





O caso teve início em 2015, quando a Delegacia da Mulher instaurou o inquérito policial, posteriormente concluído pelo Nucria. À época dos crimes, as vítimas tinham apenas 7 e 5 anos de idade e residiam no distrito de Iguatemi. As investigações revelaram que o homem, padrasto das meninas, cometeu diversos atos libidinosos contra elas enquanto convivia com a mãe delas.

A denúncia chegou à polícia após uma vizinha relatar ao pai das crianças comportamentos suspeitos do condenado em relação às enteadas. O homem foi encaminhado para a unidade prisional, onde cumprirá a pena.





