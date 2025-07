Homem é preso após ser flagrado agredindo cachorro na zona sul de Londrina

Um homem de 26 anos foi preso, na tarde desta sexta-feira (25), após ser flagrado agredindo um cão na sacada de um apartamento no bairro Terra Bonita, zona sul de Londrina. O animal foi resgatado e encaminhado a um lar temporário.





O caso teve início após vizinhos filmarem o ato de violência. No vídeo, que teve grande repercussão nas redes sociais, o homem levanta o cão da raça golden retriever pelo pescoço e desfere tapas na cabeça do animal.

O vereador de Londrina Deivid Wisley, que atua na causa animal, esteve no local e acionou a GM (Guarda Municipal). No instagram, Wisley registrou a abordagem dos agentes de segurança ao agressor e o encaminhamento à delegacia.





Em suas redes sociais, Wisley afirmou que o cão foi resgatado e que não vai permitir o retorno ao antigo tutor. “Graças a Deus tem pessoas que gostam dos animais e que denunciam. Nosso papel enquanto protetor, e até de vereador, é vir aqui, chamar a GM, a Polícia Civil, resgatar o animal e posteriormente encaminhar para uma adoção responsável”, frisou.

De acordo com o vereador, o síndico do condomínio teve um papel fundamental, acionando as autoridades e tutelando a entrada dos agentes da GM. Um projeto de lei municipal, de autoria de Wisley, aprovado em 2022, dispõe sobre o dever que os condomínios têm de comunicar ocorrências de maus-tratos a animais tanto nas áreas privadas como nas áreas comuns condominiais.





Em nota, a Polícia Civil informou que o agressor foi encaminhado ao Centro de Triagem e aguarda audiência de custódia. Ele foi autuado pelo crime de maus-tratos e pode ser condenado a até cinco anos de prisão, além de perder a tutela do animal. Não cabe fiança ao caso.

