Homem é preso com carro clonado, arma e dinheiro manchado de tinta

Diante da suspeita de que se tratava de um "carro dublê", os policiais identificaram homem, que inicialmente havia fornecido nome falso . A abordagem foi acompanhada por um advogado que se identificou como amigo do suspeito e, segundo os PMs, dificultou a ação da equipe em diversos momentos . O veículo foi confirmado como produto de roubo ocorrido no Rio de Janeiro , em maio de 2023.

De acordo com boletim da PM (Polícia Militar), ao chegar ao endereço indicado, os policiais constataram a presença dos animais e tentaram contato com o morador, que se recusou a colaborar com a fiscalização e apresentou comportamento alterado . A situação levantou suspeitas, especialmente após a equipe identificar um veículo MMC/Eclipse com placa de São Paulo estacionado no quintal. Uma verificação feita pela equipe de inteligência apontou que o verdadeiro veículo com aquela placa estava na garagem do proprietário na capital paulista .

Um homem de 37 anos foi preso na noite de terça-feira (8), em Apucarana (Centro-Norte), após ser flagrado com um veículo clonado, uma arma de fogo e diversos objetos de origem suspeita . A prisão foi feita por uma equipe da Rocam, que chegou ao local após receber uma denúncia anônima sobre dois cães que estariam abandonados no quintal da residência e sem acesso adequado a comida e água.





Durante buscas no imóvel, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com sete munições intactas, quase R$ 950 em dinheiro trocado, R$ 200 com cédulas manchadas de tinta — compatíveis com mecanismos de segurança de caixas eletrônicos — além de um pote com odor semelhante ao de crack, dois cheques preenchidos com altos valores, dois cartões de crédito em nomes distintos, relógios, placas veiculares e um rifle de airsoft fora do padrão permitido. Também havia diversos produtos de procedência duvidosa, como peças de moto, máquinas e eletrodomésticos.

A residência, segundo os policiais, estava em péssimas condições de higiene e organização. Os cães foram filmados em meio a fezes e sem acesso a comida e água. A equipe do canil foi acionada e indicou, com os cães farejadores, que havia vestígios de drogas no ambiente, mas nenhum entorpecente foi localizado no momento da operação.





O homem foi preso em flagrante e conduzido à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. O veículo recuperado foi guinchado até a delegacia e todos os objetos foram apreendidos para investigação.

