Homem é preso por importunação sexual contra idosa e crianças em Arapongas

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (22) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), suspeito de importunação sexual e agressão. O caso foi registrado no Jardim São Bento e mobilizou equipes da PM (Polícia Militar) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





De acordo com a PM, a equipe policial foi acionada para prestar apoio ao Samu em uma ocorrência de possível lesão corporal. No endereço indicado, os policiais encontraram um homem e uma mulher em discussão na via pública. Durante a abordagem, um idoso relatou que havia sido agredido pelo próprio filho. Ele foi atendido no local e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Enquanto a ocorrência era atendida, moradores da região procuraram os policiais para relatar que o suspeito também estaria cometendo atos libidinosos na rua, expondo as partes íntimas a transeuntes, incluindo crianças e idosos. As denúncias foram confirmadas por uma mulher de 77 anos e por três netos dela, com idades de 9, 13 e 14 anos.





Diante dos relatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como importunação sexual e lesão corporal e será investigado.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.