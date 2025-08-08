Pesquisar

R$ 1 mil

Moradores do Cincão e do San Fernando, em Londrina, são premiados no Nota Paraná

Bruno Souza - Redação Bonde
08 ago 2025 às 17:44

Geraldo Bubniak/AEN
Em Londrina, moradores do Jardim Itapoa, do Aquiles Stenghel - integrantes dos Cinco Conjuntos (Zona Norte) - e do San Fernando (Zona Leste) foram contemplados com prêmios de R$ 1 mil no programa Nota Paraná, no sorteio desta quinta-feira (7). 


Ao todo, o município acumulou 9 prêmios de R$ 1 mil, além de centenas de premiados com valores menores, totalizando R$ 92 mil distribuídos entre os contribuintes que pediram CPF na nota. No caso do San Fernando, dois moradores receberam o prêmio de R$ 1 mil. 


Também levaram R$ 1 mil no Nota Paraná moradores do Residencial Santa Clara (Zona Leste), Conjunto das Flores (Zona Sul), Conjunto Armindo Guazzi (Zona Leste), Parque Residencial Aurora e Jardim Canadá (Centro).


No estado, o prêmio máximo de R$ 1 milhão foi para uma moradora de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O segundo maior valor, de R$ 100 mil, foi destinado a Ponta Grossa (Oeste). Um munícipe de Curitiba também levou R$ 50 mil.


Cincão Nota Paraná San Fernando Londrina Prêmio
