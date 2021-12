Homem esfaqueia amigo em Londrina; polícia informa disputa amorosa por adolescente como motivação

Um homem esfaqueou outro nesta quarta-feira (1º) no bairro Flores do Campo, em Londrina. De acordo com a PM (Polícia Militar), as agressões foram motivadas devido a cíumes e disputa amorosa por uma adolescente de 17 anos.





O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) encaminhou a vítima para o hospital mais próximo.

Segundo a polícia, o ferido aparentemente não corria risco de morte.

O autor das agressões fugiu do local com a chegada da polícia e não havia sido localizado até a publicação deste texto.