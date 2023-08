Homem fica ferido ao cair de moto em Assaí e motocicleta some do local

Um homem de 43 anos ficou ferido após cair da moto que conduzia na PR-090, em Assaí (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste sábado (26).





Os policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), foram acionados e os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) já estavam no local.

Os profissionais informaram que o motociclista foi encaminhado para o Hospital de Assis antes da chegada dos policiais. A vítima teve, ainda, de ser, posteriormente, encaminhada para o Hospital de Cornélio Procópio (Região Metropolitana de Londrina).





Em patrulhamento, os agentes não conseguiram localizar a moto, que foi retirada da rodovia por terceiros. Os policiais do BPRv, então, não souberam indicar o local exato do acidente.