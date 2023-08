Dois jovens ficam feridos após carro capotar na PR-170, em Rolândia

Um homem de 22 anos e uma mulher de 19 ficaram feridos após o carro que estavam ocupando capotar na PR-170, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). O acidente foi registrado na noite deste sábado (26).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia o veículo Volkswagen Gol no sentido Jaguapitã - Rolândia quando perdeu o controle da direção. A pista no local é simples e não há placas de indicação da velocidade máxima.

Tanto o condutor quanto a passageira foram encaminhados para receber atendimento no Hospital São Rafael, em Rolândia.





O carro foi recolhido com o apoio do guincho o 15º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e encaminhado ao pátio da PPRv (Posto de Policiamento Rodoviário) de Rolândia.