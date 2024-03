Homem fica ferido após carro bater em caminhão na PR-445, em Cambé

O motorista de um carro ficou ferido após o veículo que dirigia colidir frontalmente contra um caminhão na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quarta-feira (13).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 49 anos conduzia um Fiat Uno Vivace no sentido de Cambé ao Trevo da Warta quando, ao atingir o KM 87, colidiu contra um caminhão Volvo FH, que seguia no sentido contrário e era dirigido por um homem de 38 anos.

O condutor do caminhão não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. Já o motorista do carro precisou ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.