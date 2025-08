Investigado por espancar e atear fogo em morador de rua de Jataizinho é preso em Cascavel

Um homem de 28 anos investigado e foragido por um homicídio brutal em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) foi preso nesta terça-feira (5) em Cascavel (Região Oeste).



O crime aconteceu em agosto de 2024, no centro de Jataizinho. De acordo com a PC (Polícia Civil), a vítima, Wanderley de Souza Silva, foi espancada com diversos chutes e, em seguida, teve o corpo incendiado ainda com vida. Testemunhas relataram que o autor usava calça refletiva e teria fugido em uma motocicleta. Uma delas contou que foi ameaçada quando tentou intervir: “Vaza, senão vai sobrar pra você”.



A Delegacia de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) assumiu as investigações e, com base em imagens, testemunhos e provas técnicas, identificou o autor. Em depoimentos contraditórios, o investigado inicialmente negou participação, mas acabou confessando parte dos fatos. A motivação foi considerada fútil: um suposto desentendimento envolvendo a namorada do autor e a vítima, um morador de rua.

Com a prisão preventiva decretada pela Justiça, o investigado fugiu da cidade de Ibiporã e passou a residir em Cascavel, onde estava trabalhando normalmente, tentando se esconder da Justiça. A equipe de Ibiporã teve acesso a um boletim de ocorrência em que ele foi abordado pela PM após um acidente de trânsito, mas não chegou a ser preso por falha na identificação como foragido.





A partir disso, a Polícia Civil de Ibiporã repassou as informações à equipe de Cascavel, que iniciou as diligências e conseguiu localizá-lo e prendê-lo nesta manhã.

