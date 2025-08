Homem de 53 anos morre carbonizado em incêndio a residência em Porecatu

Um homem de 53 anos morreu carbonizado na madrugada desta terça-feira (5) após um incêndio atingir uma residência na rua Rio Grande do Sul, em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com o 15º BPM (Batalhão da Polícia Militar), equipes foram acionadas durante a madrugada e, ao chegarem ao local, isolaram a área e acionaram a Defesa Civil, que combateu as chamas com um caminhão-pipa.

Após o controle do fogo, o corpo foi localizado completamente carbonizado dentro da casa. A Polícia Civil, o IML (Instituto Médico Legal) e a própria PM investigam as causas do incêndio.