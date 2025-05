Homem mata galinha com mordida, bebe o sangue, ameaça esposa e acaba preso no Vale do Ivaí

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (14) em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, no Paraná, após ser acusado de ameaçar a esposa, matar uma galinha com mordidas no pescoço e beber o sangue do animal.





Segundo o relato da vítima, o suspeito teria passado o dia embriagado e agressivo, chegando a arremessar um pedaço de pau contra ela.

Após o ataque, ele teria gritado "eu vou matar você e só saio daqui morto" antes de ir à casa de uma tia, onde também tentou agredi-la verbal e fisicamente.





Quando a polícia chegou ao local, encontrou o homem transtornado, com sangue nas mãos e na boca. Ele foi imobilizado e encaminhado à delegacia de Jandaia do Sul, sendo necessário o uso de algemas devido à sua agressividade.





No caminho para a delegacia, o suspeito tentou se autolesionar diversas vezes. Segundo a esposa, o homem apresenta problemas psicológicos após a morte de uma filha. O caso segue sob investigação.