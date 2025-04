Homem morre após perder o controle do veículo e cair em uma valeta em Carlópolis

Um motorista de 40 anos morreu após perder o controle de seu veículo, no km 43 da PR-151, em Carlópolis (Norte Pioneiro), na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), o homem seguia com um veículo Gol de cor prata, sentido Carlópolis a Ribeirão Claro, quando saiu da pista e caiu numa valeta, no lado direito da via, sentido de seu tráfego. Na chegada das equipes de socorro, a vítima já se encontrava em óbito.

A vítima foi encaminhada ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho. O veículo foi liberado no local para familiares.

As causas do acidente estão sendo investigadas.





