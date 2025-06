Homem morre após ser atropelado na PR 424 em Siqueira Campos

Um homem morreu após ser atropelado por um carro na PR 424, em Siqueira Campos (Norte Pioneiro), na madrugada deste domingo (22). De acordo com boletim da PM (Polícia Militar), um veículo GM Corsa trafegava pela rodovia quando a vítima, ainda não identificada, tentou cruzar a via e foi atingida.





Quando a equipe policial chegou ao local do acidente, a vítima já estava sendo socorrida pela ambulância do Samu e foi levada para o Hospital Santa Casa de Siqueira Campos, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





O condutor do veículo, um homem de 28 anos, não se feriu. Ele permaneceu no local e prestou todo o socorro necessário. A PM realizou o teste do etilômetro e não constatou o consumo de bebida alcoólica.