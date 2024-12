Homem morre baleado em festa de aniversário da cidade em Jandaia do Sul

Um homem morreu baleado no fim da festa de aniversário da cidade de Jandaia do Sul, na Praça do Café, por volta das 3h30 deste sábado (15). Duas pessoas são suspeitas de participarem do crime.





Segundo o registro da ocorrência da Polícia Militar, os disparos chegaram a ser ouvidos pelos policiais, que se dirigiram para o local. O crime também foi denunciado para o serviço de emergência da corporação.

No local, testemunhas indicavam onde estava a vítima, caída sobre um dos gramados da praça, já sem se mexer. A PM aguardou a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que já havia sido chamado por populares.





Testemunhas informaram à polícia os nomes dos autores do disparo – um deles, já conhecido no meio policial por envolvimento em outros crimes, como o tráfico de drogas – e que haviam fugido em uma Saveiro branca. Além disso, também informaram que a vítima havia se envolvido em uma briga na desta, mais cedo, mas, não há confirmação de que foi com os autores dos disparos.





O corpo foi retirado pelo IML (Instituto Médico Legal) e os pertences da vítima foram entregues a um parente.