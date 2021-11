Homem perde controle de veículo e morre em batida na PR-323 em Cianorte

Uma batida contra barranco tirou a vida de um homem de 44 anos por volta das 12h30 desta quarta-feira (10) no quilômetro 220+700m da PR-323, trecho que compreende Cianorte (Noroeste).

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor perdeu o controle do automóvel Chevrolet Cruze, saindo à margem direita da via, quando ocorreu a colisão.

Ele morreu no local e, segundo informações repassadas à polícia, residia em Umuarama (Noroeste).





Seu corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Campo Mourão (Centro-Oeste).





Estiveram presentes o Corpo de Bombeiros, uma viatura do Samu e o Samu Aéreo.