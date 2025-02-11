Pesquisar

Outros dois foram detidos

Homem que comprava fiação elétrica furtada é preso em Apucarana

Redação Bonde
11 fev 2025 às 11:45

Divulgação/PMPR
Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (11) em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, acusado de comprar fios de cobre furtados para revenda. A Polícia Militar o encontrou em sua residência, onde funcionava um ponto de compra clandestina de materiais recicláveis.


A abordagem começou na avenida Central do Paraná, quando os policiais flagraram um suspeito carregando 1,82 quilos de fios de cobre e ferramentas. Questionado, confessou que havia retirado o material de um relógio de energia em uma construção na avenida Minas Gerais.

O homem revelou que venderia o cobre para um comprador no Parque Bela Vista. No local indicado, os policiais encontraram uma mulher tentando trocar dois aparelhos de DVD por bebidas alcoólicas e, após buscas na residência do suspeito, encontraram um espaço destinado à queima de fiação elétrica, além de 5,65 quilos de cobre.


O homem admitiu que comprava cobre por R$ 20 o quilo e revendia o material. Diante dos fatos, ele e os outros envolvidos foram encaminhados à 17ª SDP (Subdivisão Policial) para as providências.



policia Policiais PR PM furto fiação fiação elétrica compras crime prisão Apucarana
