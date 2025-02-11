Motorista fica ferido após bater em veículo e capotar carro no Norte Pioneiro

Um homem de 29 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na PR-431, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, na manhã desta segunda-feira (10).
O jovem dirigia um Fiat Palio quando colidiu com um Jeep Compass no KM 51 da rodovia, resultando no capotamento do veículo.
O condutor do Jeep, um homem de 64 anos, não se feriu. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhada à Santa Casa de Jacarezinho.
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu a ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente.
