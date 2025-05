Homem tenta matar ex-companheira enforcada e acaba preso em Jandaia do Sul

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro na noite desta sexta-feira (31), na zona rural de Jandaia do Sul (Região Metropolitana de Maringá).





Segundo a Polícia Militar, a vítima foi até o sítio onde morava com o agressor para buscar seus pertences quando houve um desentendimento. Durante a discussão, o homem a derrubou no chão, começou a enforcá-la e ameaçou matá-la. O suspeito ainda teria cuspido em seu rosto enquanto a imobilizava.

Temendo pela própria vida, a mulher lutou contra o agressor e conseguiu escapar. A vítima, então, correu até a casa da mãe para pedir ajuda e acionou a Polícia Militar.





Ao chegarem ao local, os policiais constataram marcas de agressão no pescoço da vítima. Em seguida, foram até a residência do suspeito e o encontraram com lesões no rosto e no pescoço.





Com isso, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Jandaia do Sul.





A vítima foi levada ao Pronto Atendimento Municipal para receber atendimento médico, enquanto o agressor recusou cuidados. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.