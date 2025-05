Carro é atingido por caminhão, bate em barranco e deixa motorista morto no Noroeste do Paraná

Um acidente fatal foi registrado na PR-323, entre Jussara e Cianorte, no Noroeste do Paraná, na manhã desta sexta-feira (31), deixando um homem de 32 anos morto.





O caso ocorreu quando um caminhão VW 28.460 Meteor, que seguia na rodovia, invadiu a faixa central da pista contrária e, após se deparar com o veículo, perdeu o controle e colidiu na traseira de um semi-reboque que seguia à frente. Com o impacto, o veículo perdeu o controle e bateu de frente contra um Chevrolet Prisma que trafegava no sentido oposto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Prisma foi arremessado para fora da pista, batendo contra um barranco. O condutor morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.





Os motoristas do caminhão e do semi-reboque saíram ilesos. A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) esteve no local para fazer a perícia e esclarecer as circunstâncias do acidente.