Homem tenta saltar entre pedras de cachoeira, cai de altura de 80 metros e morre

Um homem de 33 anos morreu após cair de uma altura de mais de 80 metros em uma cachoeira na Bahia.





Jeremias Almeida tentava pular de uma pedra para outra quando caiu, segundo testemunhas. O caso aconteceu na cachoeira Véu de Noiva, em Livramento de Nossa Senhora, na manhã deste domingo (16).

Operação para resgate do corpo durou quase 10 horas.

Ao UOL, um brigadista dos Guardiões Ambientais Serra Das Almas, uma das equipes responsáveis pelo resgate, informou que a operação começou por volta das 9h, que o corpo foi encontrado às 14h e retirado da região às 18h30.





As equipes precisaram usar equipamentos de rapel para acessar e para retirar o corpo do local. O UOL buscou o Corpo de Bombeiros da Bahia para saber quantos militares foram empregados no resgate e aguarda retorno sobre o assunto.



A vítima era natural da cidade de Livramento de Nossa Senhora, onde fica a cachoeira. Nas redes sociais, ele publicava fotos visitando cachoeiras e passeando de moto pela Bahia.



O corpo de Jeremias é velado nesta segunda-feira (17). Ele é velado na casa da família e será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Livramento de Nossa Senhora.