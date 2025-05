Ladrão chuta e morde dedo de mulher de 67 anos para roubar aliança em São Paulo

Motorista morre em confronto com a polícia após capotar carro com maconha em Terra Boa

Uma mulher de 67 anos foi agredida com chutes e mordida por assaltantes durante uma tentativa de roubo na madrugada de sábado (15), na avenida Doutor Francisco de Paula Vicente, no bairro Continental, zona oeste de São Paulo.





Ela fez mais uma tentativa de escapar dos dois homens, quando foi derrubada no chão e recebeu sete chutes em várias partes do corpo, caída e imobilizada pelo outro homem. Enquanto era agredida, a mulher tentava explicar que a aliança estava presa no dedo.



O homem que deu os sete chutes chegou a subir na moto para fugir, mas voltou para agredir mais uma vez a vítima. Ele e o comparsa estavam sem capacete e escaparam, sem a aliança, aparentemente ao perceber a presença de um segurança na rua -no vídeo é possível ouvir um apito.





Publicidade

Após sofrer as agressões, a mulher levantou em busca de socorro. Os criminosos ainda não foram localizados pela polícia.





A jornalista e apresentadora Silvia Poppovic, 70, sofreu uma agressão parecida em abril de 2024, enquanto percorria sozinha um trajeto de poucos metros até o prédio onde mora, após almoçar no apartamento de um amigo, em Higienópolis, bairro de alta renda da região central da capital.



O criminoso segurou a apresentadora com uma gravata no pescoço, chutou suas pernas e, com Silvia no chão, continuou o estrangulamento. O agressor arrancou um anel e, na tentativa de levar também uma pulseira, provocou cortes na mão da vítima.





"Eu fiquei toda destruída, toda ensanguentada, no chão, foi um pesadelo", ela relatou. "Pensei que iria arrancar a minha mão".