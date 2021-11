Suspeito de tocar em nádegas de mulher, visivelmente embriagado, é detido em Apucarana

Um homem visivelmente embriagado foi encaminhado à delegacia por volta das 12h desta segunda-feira (22) em Apucarana, no Norte do Paraná. Ele é suspeito de importunar uma trabalhadora no centro da cidade.

À PM (Polícia Militar), a solicitante que atuava em eventos no local, denunciou que o homem aproximou-se dela, passou a mão em suas nádegas e tentou fugir.

A mulher procurou a viatura em patrulhamento e relatou a situação. Após buscas, os oficiais encontraram o autor nas proximidades e, com ele, nada ilegal foi localizado. Porém, segundo a polícia, ele apresentava sinais de consumo de bebida alcóolica.





A denunciante optou por representar contra o suspeito, que foi levado juntamente com ela para a delegacia para as providências cabíveis.