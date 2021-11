Entenda a importância da denúncia no combate à importunação sexual

A importunação sexual tem sido um assunto recorrente no Paraná nas últimas semanas, desde que uma ciclista em Palmas (Sul) foi derrubada a ser tocada por um passageiro de um carro que passou do lado dela.

Depois, outros episódios foram divulgados, como em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), Cascavel (Oeste), Maringá (Noroeste) e em Londrina. O noticiário estadual ficou repleto de denúncias relacionadas ao crime, que é tipificado desde 2018 como tal pela Lei nº 13.718/18.



A importunação sexual é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de “satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. Entre os exemplos estão passar a mão nas partes íntimas, agarrar, beijar a força, masturbação pública, entre outros.





Na rua e no ônibus - A delegada Carla Gomes de Melo, da Delegacia da Mulher de Londrina, afirma que a maioria dos casos registrados na unidade é por tocar as partes íntimas da mulher que está andando em via pública.

Mas cita que casos são recorrentes também dentro do ônibus, quando a pessoa fica encostando na vítima. "Aconteceu recentemente em um shopping center, em um homem esbarrava nas mulheres, com o propósito de dirigir a mão nos órgãos genitais delas", exemplificou.





