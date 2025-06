Hospital de Rolândia chama londrinenses para cirurgias eletivas: 'Não é trote'

Outro ponto destacado é a distância entre Londrina e Rolândia, que tem gerado resistência por parte de alguns pacientes. “Muita gente acha longe, mas a distância de alguns bairros de Londrina, como o Jardim Leonor ou a região do Parque Ney Braga, até nosso hospital é igual ou menor do que até o Hospital da Zona Sul, por exemplo”, comparou o diretor, que também é morador de Londrina.



Mais de mil cirurgias

A secretária municipal de Saúde de Londrina, Vivian Feijó, destacou que a adesão ao Opera Paraná faz parte de um esforço para diminuir as longas filas por procedimentos cirúrgicos e consultas especializadas. “Recebemos o município com filas gigantescas. Fizemos um diagnóstico situacional e aderimos ao Opera Paraná e ao programa Mais Especialistas, do Ministério da Saúde, para dar respostas mais rápidas à população”, afirmou.



A secretária também ressaltou que a sobrecarga dos hospitais de Londrina, voltados a urgência, emergência e alta complexidade, tem dificultado o escoamento da fila de cirurgias eletivas. "Estamos nos aproximando dos prestadores da nossa microrregião e buscando novos credenciamentos, inclusive com hospitais privados, para agilizar os atendimentos", disse Vivian. Até o momento, segundo ela, mais de mil cirurgias foram encaminhadas apenas neste mês de junho, com destaque para especialidades como cirurgia vascular e laqueadura, além de procedimentos de cirurgia geral.

Ela também apontou obstáculos administrativos que teriam sido herdados da gestão anterior, como a falta de sistemas informatizados e a carência de recursos humanos e materiais na secretaria, o que tem dificultado o andamento da regulação e o agendamento dos pacientes. “Estamos trabalhando para trazer celeridade e um novo momento para a saúde da cidade, com a meta de, quem sabe, alcançar a fila zero em algumas especialidades.”



Participação estadual

O programa Opera Paraná é uma iniciativa do Governo do Estado, idealizada pelo secretário estadual de Saúde, Beto Preto. Ele permite que hospitais como o São Rafael recebam recursos para fazer procedimentos que desafoguem o sistema público e garantam atendimento mais rápido aos pacientes.

Para Paulo Boçois, é essencial deixar claro que os custos das cirurgias feitas em Rolândia não saem do caixa do município de Londrina. “É tudo pago com recursos estaduais, e a população precisa confiar. Nosso hospital tem a mesma complexidade do [Hospital] Zona Norte ou Zona Sul, e está pronto para atender com eficiência e rapidez”, afirmou.

A orientação da Secretaria de Saúde de Londrina é para que os pacientes convocados não percam a oportunidade. “Se você foi chamado, compareça. Dê um voto de confiança e, se tiver dúvidas, entre em contato conosco. Essa é uma chance concreta de resolver sua espera por um procedimento que, para muitos, já dura anos”, concluiu Vivian.

