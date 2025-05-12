Londrina convoca pacientes para cirurgias pelo Programa Opera Paraná

Moradores de Londrina que aguardam por cirurgias eletivas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) estão sendo convocados para a primeira etapa de atendimentos do Programa Opera Paraná. A Prefeitura de Londrina aderiu à iniciativa do governo do Estado neste ano e, para o mês de maio, são ofertadas 301 vagas. Desse total, 105 são para cirurgia geral, 98 de ginecologia e 98 de ortopedia. Posteriormente, está prevista a ampliação para casos cirúrgicos de urologia e otorrinolaringologia.





Esses atendimentos foram viabilizados mediante o repasse da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), que destinou ao Município cerca de R$ 10 milhões. Os recursos são convertidos em vagas para atendimentos cirúrgicos nos hospitais de alta e média complexidade, e contemplam consultas, exames e internações dos pacientes. As primeiras avaliações foram realizadas na última sexta-feira (9).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Atualmente, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) possui 8.300 autorizações de internações hospitalares aprovadas pendentes, aguardando a execução de cirurgias nos hospitais de Londrina que atendem pelo SUS. Como essas unidades não dispõem de vagas nesse momento, os primeiros pacientes a serem atendidos por meio do programa Opera Paraná serão encaminhados a hospitais das cidades vizinhas – Hospital Cristo Rei (Ibiporã), Santa Casa e Hospital São Francisco (Cambé) e Hospital São Rafael (Rolândia); que realizam procedimentos cirúrgicos de média complexidade.





A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, ressaltou que qualificar e gerenciar a fila de espera por cirurgias e consultas é uma das prioridades da gestão do prefeito Tiago Amaral. “Sabemos de pacientes que aguardam há anos por esses atendimentos, e temos o compromisso de tornar o acesso mais rápido e eficiente. Por isso, temos atuado em diversas frentes para angariar os recursos, organizar as filas de espera, firmar novas parcerias com os prestadores de serviço, tudo com o objetivo de oferecer ao londrinense uma saúde pública de qualidade e que funcione”, frisou.

Publicidade





Nos últimos dias, esses pacientes foram contatados pelo serviço de call center da SMS, informando sobre a avaliação com médico especialista. Após essa primeira consulta, se confirmada a necessidade de cirurgia, o paciente fará os exames necessários e, posteriormente, o procedimento é agendado.





Para garantir que os pacientes de Londrina consigam se deslocar até o hospital, a Secretaria Municipal de Saúde está articulando junto ao Cismepar (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema) a oferta de passes de transporte para pacientes em situação de vulnerabilidade. Também está sendo estudada a implantação de uma linha intermunicipal de transporte em saúde, com o objetivo de promover acessibilidade e equidade no atendimento.

Publicidade





De acordo com a diretora de Regulação da Atenção à Saúde da SMS, Verônica Sanches, a adesão ao programa prevê 1.700 atendimentos por mês. No entanto, é necessário um alinhamento para que os prestadores desses serviços organizem suas equipes em diversos setores e programem a utilização dos centros cirúrgicos e recursos humanos. “Esperamos que entre julho e agosto essa capacidade de 1.700 atendimentos seja rotina dentro do mês. E conforme a capacidade dos prestadores ampliar a oferta, iremos pactuar outros números”, explicou.





Recentemente, a Prefeitura de Londrina lançou o Clica e Confirma, uma plataforma on-line em que os usuários da rede municipal de saúde podem conferir sua posição na fila de espera por consultas com especialistas ou exames. Essa ferramenta viabiliza, também, que os agendamentos sejam confirmados pelo paciente, otimizando a abertura de novas vagas para os próximos usuários e reduzindo as faltas, que são de 30% em média. “Hoje, só em ortopedia, temos 30 mil pacientes aguardando pela primeira consulta, e muitos são casos da alta complexidade. Mas estimamos que 45% desses casos poderão ser resolvidos nos serviços de média complexidade”, afirmou a diretora da SMS.





Implementado pelo Governo do Estado em 2022, o Opera Paraná é um programa que visa acelerar a realização de procedimentos cirúrgicos nos hospitais públicos e filantrópicos. A iniciativa conta com o apoio do Governo Federal, por meio do Programa Nacional de Redução de Filas, e contempla desde cirurgias simples, como remoção de amígdalas e tratamento de varizes, até intervenções de maior complexidade.



