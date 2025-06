IAT e Polícia Ambiental apreendem 57 pássaros em Ibaiti

Técnicos do IAT (Instituto Água e Terra) e agentes do BPAmb-FV (Batalhão da Polícia Ambiental) apreenderam 57 pássaros em condições de maus-tratos em Ibaiti (Norte Pioneiro). Entre as aves, 24 são de espécies da fauna silvestre, 19 são exóticas e 14 são galináceas, geralmente criadas para consumo. A operação ocorreu na quarta-feira (4), mas só foi divulgada agora.





De acordo com o boletim de ocorrência, as aves estavam sendo mantidas em cativeiro de maneira irregular e em condições que configuram maus-tratos. Dentre elas, foram identificados dois pássaros silvestres de espécies ameaçadas de extinção no estado do Paraná: um Curió (Sporophila angolensis) e um Pixoxó (Sporophila frontalis).





O local encontrava-se em condição insalubre, com acúmulo de fezes nas gaiolas e no ambiente, água suja, saídas de água dos bebedouros entupidas, ausência de abrigos adequados e falta de higienização, resultando em acúmulo de alimentos e dejetos.





Além disso, o proprietário do local estava com a licença do SisPass (Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros) vencida desde 2023. Nenhum dos pássaros estava registrado em seu nome.





As aves silvestres agora serão encaminhadas pelo IAT para o CAFS (Centro de Apoio à Fauna Silvestre), em Londrina, para triagem e reabilitação. Depois disso, poderão ser devolvidas à natureza ou encaminhadas para criadores ou empreendimentos de fauna legalizados pelo IAT.





“Se, no entendimento dos profissionais que atuam no CAFS, houver algum [pássaro] que tenha possibilidade de retornar à natureza, o IAT indicará um local para soltura”, afirmou a engenheira florestal do instituto em Jacarezinho, Elaine Rosa do Nascimento.

