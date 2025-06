Paraná entra em estado alerta contra vírus respiratórios

O Governo do Estado, por meio da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná), publicou nesta sexta-feira (6) a Resolução nº 1.014/2025 que alerta para o enfrentamento de casos de SRAGs (Síndromes Respiratórias Agudas Graves). O documento detalha as medidas que devem ser adotadas pelos municípios para prevenção e controle das doenças no Estado, como atendimento prioritário para pacientes com sintomas de SRAG e novas medidas para reforçar a vacinação em grupos prioritários.





A resolução também declara estado de alerta em saúde pública para o enfrentamento de SRAG, institui o Plano de Ação Estadual e determina a elaboração de planos de ação municipais. Ela tem validade de 90 dias.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com os dados da Sesa, desde o início do ano foram confirmados 10.635 casos e 523 óbitos por SRAG hospitalizado no Paraná. Destes, 991 casos e 85 óbitos são de Influenza, sendo que dentre as mortes, apenas nove haviam se vacinado contra a gripe.





O recorte de dados epidemiológicos de 2024 e 2025 da semana epidemiológica nº 18 (que considera dados a partir de 27 de abril) até a semana n° 22 (até 31 de maio), demonstra um aumento de 43,17% de casos hospitalizados (saindo de 3.164 para 4.530) por SRAG no Estado. Dos 399 municípios, 55,6% (222/399) apresentaram casos de SRAG hospitalizado por vírus respiratórios e 6,3% (25/399) já tiveram ocorrência de óbito.

Publicidade





“Estamos com um momento de muita pressão nas vagas de leitos hospitalares, tanto de enfermaria quanto também de UTIs em todo o Estado, e com essa resolução de alerta instituímos o plano de ação para enfrentamento dessa síndrome respiratória aguda grave neste momento”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





TESTES RÁPIDOS E LEITOS

Publicidade

A Sesa iniciou o processo de aquisição de 100 mil testes rápidos do IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná) para detecção de Influenza A, B e Covid-19. O material terá um investimento de R$ 800 mil do Tesouro do Estado e será distribuído para os municípios com destinação para as Unidades de Pronto Atendimento, Pronto Atendimento de hospitais e Unidades Básicas de Saúde.





O diagnóstico precoce possibilita um manejo clínico mais eficiente da doença. “Usar esse teste rápido do IBMP, que detecta influenza A, influenza B e também Covid, possibilita o profissional de saúde entrar antecipadamente com o esquema terapêutico com medicação do oseltamivir (tamiflu), auxiliando na recuperação dos pacientes”, acrescentou o secretário.

Publicidade





Na última semana, a Sesa autorizou a abertura de 58 leitos nas regiões de Curitiba, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa para atender à crescente demanda relacionada a casos de internação por SRAGs, As unidades estão divididas em 20 leitos de internação pediátrica no Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo; 13 leitos no Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa (10 de enfermaria e de 3 de UTI); 25 leitos pediátricos no Hospital Madre Die, em São Miguel do Iguaçu (15 de enfermaria e 10 de UTI infantil).





Os leitos estão sendo abertos gradativamente, e segundo um levantamento da Regulação de Leitos Estadual, o Paraná possui capacidade para abertura de, pelo menos, mais 200 leitos, sendo 50 leitos de UTI e 150 de enfermaria. Neste momento a taxa de ocupação de leitos no Estado é de 88% de UTI e 62% de enfermaria, sendo 10% de UTI e 6% de enfermaria para casos de SRAG.

Publicidade





Este ano o número de internações por SRAG por faixa etária de crianças e idosos está maior do que em 2024. No ano passado, foram registradas 4.951 internações de crianças até cinco anos e 5.573 de idosos acima de 60 anos de idade. Em 2025 foram registradas 5.765 internações de crianças e 6.937 de idosos, num aumento de 14,12% e 19,66% respectivamente. Dentre os pedidos de internação registrados na Central de Leitos do Estado, quase 80% das solicitações referem-se a crianças e idosos.





VACINAÇÃO

Publicidade

A resolução também reforça a importância da vacinação contra a gripe influenza. Dados do Vacinômetro Nacional mostram que 2.462.215 vacinas foram aplicadas, com cobertura geral de 42,11% dentre os idosos, crianças e gestantes. Individualmente, a cobertura de idosos está em 46,03%, crianças com 33,74% e gestantes com 30,83%. A meta é atingir 90% de cada um dos públicos-alvo. O Paraná recebeu e distribuiu este ano 4.188.000 vacinas do Ministério da Saúde.





CIRCULAÇÃO VIRAL

O boletim que monitora a circulação viral , divulgado nesta sexta, também aponta que das amostras processadas recentemente pelo sistema Sentinela, 47,9% (1.267/2.643) tiveram resultados positivos para vírus respiratórios. Dos vírus identificados, 283 foram Influenza e 1.009 outros vírus respiratórios, sendo que 48 amostras apresentaram codetecção.





Além da Influenza, a Covid-19 também segue como ponto de atenção. Entre 29/12/2024 e 31/05/2025 foram notificados 14.600 casos e 94 óbitos de Covid-19 de residentes no Paraná. A incidência é de 125,9 casos a cada 100 mil habitantes e a taxa de mortalidade é de 0,81 óbitos a cada 100 mil habitantes.