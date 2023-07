Idosa de 64 anos morre após colisão entre dois carros na PR-170, em Prado Ferreira

Uma idosa de 64 anos morreu após o carro em que estava como passageira colidir com outro veículo na PR-170, em Prado Ferreira (Região Metropolitana de Londrina). O acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (6).





Conforme informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PM (Polícia Militar), o veículo Ford Scort trafegava no sentido de Florestópolis a Prado Ferreira quando colidiu com o carro Nissan Versa, que seguia no sentido oposto.

