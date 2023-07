Polícia Federal apreende grande quantidade de cigarros paraguaios em picape em Jaguapitã

Ação integrada entre a Polícia Federal e Receita Federal de Londrina realizou nesta quinta-feira (6) uma operação de apreensão de cigarros estrangeiros ilegais após abordagem nas imediações do município de Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina) e flagrou uma picape VW/SAVEIRO abarrotada de cigarros de origem estrangeira.





Durante a abordagem, o motorista do veículo, um homem de 23 anos, sem antecedentes criminais, foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Federal em Londrina para os procedimentos de polícia judiciária.





A investigação inicial revela que os cigarros estrangeiros foram introduzidos ilegalmente no país provenientes do Paraguai. Embora o motorista tenha sido preso durante a operação, as investigações continuam para identificar os demais responsáveis pela carga de cigarros estrangeiros e aprofundar as informações sobre a origem das mercadorias apreendidas.





A Polícia Federal está comprometida em levar os infratores à justiça e assegurar a aplicação da lei. A Polícia Federal continuará a investigar o caso, em cooperação com as autoridades aduaneiras e judiciárias, a fim de tomar as medidas legais apropriadas e combater efetivamente o comércio ilegal de cigarros.