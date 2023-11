Idoso de 66 anos morre atropelado ao andar em acostamento da PRC-272, em Japira

Um idoso de 66 anos morreu após ser atropelado no acostamento da PRC-272, em Japira, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã desta quinta-feira (16).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), um Honda Civic, que era conduzido por um jovem de 21 anos e tinha placas de Ibaiti/PR, trafegava pela rodovia no sentido de Pinhalão a Japira quando, ao atingir o KM 79, atingiu o idoso, que caminhava pelo acostamento.

O condutor do Honda Civi declarou, por meio de depoimento, que havia pedriscos na via, o que fez com que seu veículo derrapasse e invadisse a parte do acostamento.





O idoso morreu no local do acidente e o jovem que dirigia o carro, que não teve ferimentos, obteve resultado negativo no teste etilométrico.





Estiveram na rodovia a PMPR (Polícia Militar do Paraná), a PCPR (Polícia Civil do Paraná), o Instituto de Criminalística, a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, que recolheu o corpo da vítima.