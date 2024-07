Idoso morre após caminhão tombar e pegar fogo no Noroeste do Paraná

Um motorista de 60 anos morreu após o caminhão que conduzia tombar e pegar fogo na PRC-487, em Luiziana, no Noroeste do Paraná, na tarde desta segunda-feira (1º).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem dirigia um Volvo FH na rodovia quando, ao passar por uma curva acentuada no KM 213, perdeu o controle da direção, o que fez com que o caminhão tombasse e pegasse fogo logo em seguida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O veículo ficou destruído e o condutor morreu ainda no local do acidente.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar as chamas. A Polícia Civil, a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal) também estiveram no local.





A Prefeitura Municipal de Luiziana prestou apoio aos policiais com máquinas para a retirada do caminhão da pista. Os agentes usaram pó de serra para conter a carga de óleo vegetal, que se derramou.





No total, a faixa ficou interditada por quatro horas para limpeza, destombamento e retirada do caminhão.