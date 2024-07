Colisão traseira entre carros deixa motorista ferida em Arapongas

Uma mulher de 38 anos ficou ferida após um veículo colidir com a traseira do carro que dirigia na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta segunda-feira (1º).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motorista dirigia um Volkswagen Gol no sentido de Arapongas a Rolândia quando, ao passar pelo KM 7, foi atingida por um Volkswagen Virtus, que era conduzido por um homem de 32 anos na mesma direção.

A condutora do Gol ficou ferida, foi socorrida no local e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Arapongas. O motorista do Virtus, por sua vez, não teve ferimentos.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples.