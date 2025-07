Idoso morre atropelado e condutor do veículo se evade do local

Um idoso de 65 anos morreu após ser atropelado em Apucarana (Centro Norte) na noite desta quarta-feira (9). O caso aconteceu na Rua João Matiuzzi, Núcleo Habitacional Afonso Souza Camargo.





Segundo boletim da PM (Polícia Militar), a equipe em patrulhamento foi acionada para atendimento da ocorrência e, ao chegar ao local, o SAMU já estava atendendo a vítima e atestaram o óbito.

Conforme relato de uma testemunha à PM, o idoso estava em um bar e, ao atravessar a rua, foi atropelado por um veículo Polo prata, que se evadiu do local sem prestar socorro à vítima.





De acordo com a PM, o condutor do carro, um homem de 37 anos, entrou em contato com o 190 e confessou o atropelamento, informando que se evadiu do local por medo de ser linchado. O condutor informou ainda que, por orientação de seu advogado, iria se apresentar na delegacia no dia seguinte.

O corpo da vítima foi encaminhado pela ambulância ao Hospital da Providência para ficar à disposição do IML e da Polícia Civil.





