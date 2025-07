Condutor causa acidente na Saul Elkind e é preso pela PM em Londrina

Um homem foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente com múltiplos veículos na noite desta quarta-feira (9), em Londrina. A colisão ocorreu em frente ao Supermercado Muffato, na Avenida Saul Elkind, e envolveu pelo menos quatro automóveis.





Segundo a Polícia Militar, o condutor de um VW Gol branco tentou fugir após o acidente, sendo interceptado na Rua Essio Orsi, nas proximidades. Com a chegada da equipe, o motorista fez o teste do bafômetro, que acusou 0,46 mg/L de álcool no sangue, valor acima do permitido por lei.

Apesar do impacto e do envolvimento de vários veículos, nenhum dos condutores envolvidos demonstrou interesse em representar criminalmente no momento da ocorrência. Todos informaram que pretendem buscar o ressarcimento dos danos pela via civil.





O motorista do Gol branco recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes. O veículo, que possuía pendências administrativas, foi apreendido.

