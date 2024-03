Inscrições para o Fies 2024 terminam nesta sexta-feira

Os interessados em participar do processo seletivo do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), referente ao primeiro semestre de 2024, têm até esta sexta-feira (15) para se inscrever.





Neste ano, o MEC (Ministério da Educação) disponibiliza 112.168 vagas para financiamento de curso superior, sendo 67.301 vagas para o processo seletivo do primeiro semestre deste ano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Essa edição do programa terá, no mínimo, 50% dessas vagas reservadas para o Fies Social, que visa atender pessoas com renda familiar de até meio salário mínimo inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).





Esse grupo também poderá financiar até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição de educação superior.

Publicidade





Os candidatos ao Fies Social serão identificados automaticamente pelo sistema Fies Seleção, a partir de base de dados do CadÚnico fornecida ao MEC pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). Essa base de dados corresponde à situação do Cadastro na data de referência de 10 de fevereiro de 2024.







CRITÉRIOS

Publicidade





Pode se inscrever, para o processo seletivo do Fies, o candidato que, cumulativamente, atende às seguintes condições: ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010, com nota no Exame válida até o momento anterior à abertura das inscrições para o processo seletivo do Fies 2024/1; ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero; não ter participado do Enem na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do Exame para fins de autoavaliação); e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.





A obtenção de média mínima de notas no Enem e a observância ao limite de renda são apenas critérios para a inscrição no processo seletivo do Fies. A contratação do financiamento depende da realização dos demais procedimentos previstos em edital que, obrigatoriamente, estão condicionados à classificação e pré-seleção do candidato.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: