Inverno começa hoje à noite e Simepar prevê temperaturas mais baixas do que em 2024

O inverno chega às 23h42 desta sexta-feira (20). A estação é marcada por menos chuva, temperaturas mais baixas, maior probabilidade de formação de geadas e a permanência dos nevoeiros, que já tiveram presença durante boa parte do outono em quase todas as regiões paranaenses.

Em Londrina, o último dia do outono deve ser com sol e temperaturas que oscilam entre 14ºC e 23ºC. Em Arapongas, a mínima será de 15ºC e a máxima de 22ºC; em Ibiporã os termômetros registrarão entre 14ºC e 25ºC. Em Cambé a mínima prevista é 15ºC e a máxima, 24ºC. A previsão é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Temperaturas despencam na terça-feira





Publicidade

No sábado (21), o tempo mudará e há previsão de chuva, que deverá persistir até segunda-feira (23), quando em Londrina a mínima deverá ser de 10ºC e máxima de 19ºC. As temperaturas sofrerão um declínio expressivo ao longo da segunda-feira.





E na terça-feira (24) as temperaturas ficarão abaixo de 5ºC em grande parte do Estado e possibilidade de formação de geda em diversas regiões. Em Londrina, a mínima prevista é de 3ºC e máxima de apenas 13ºC. Essa média se repete em outras cidades da Região Metropolitana.

Publicidade





De acordo com o Simepar, o inverno de 2025 no Estado deverá ter temperaturas mais baixas do que o inverno de 2024, porém levemente mais altas do que a média histórica. "Ano passado ocorreram bloqueios atmosféricos mais intensos que mantiveram as temperaturas mais altas do que o padrão. Em 2025, o inverno deverá ter temperaturas levemente acima da média histórica”, ressalta Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.





Chuva dentro da média

Publicidade





A chuva também deve ser dentro da média. “No inverno a distribuição espacial da chuva segue a trajetória típica das passagens de sistemas frontais, principalmente das frentes frias”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Publicidade





“Julho e agosto são os meses mais secos do ano no Paraná e a partir de setembro, principalmente a partir da segunda quinzena, as chuvas começam a aumentar, com o desenvolvimento de áreas de instabilidade associadas ao aquecimento mais acentuado da atmosfera, entre o Centro-Oeste brasileiro e o Paraguai”, informa.





Alerta Geada

Publicidade





As regiões com maior possibilidade de formação de geada são as mais altas do Paraná: Sul, Centro-Sul, Centro, Campos Gerais e sul da Região Metropolitana de Curitiba. A população pode ter informação da previsão de geadas com antecedência de 24h, 48h e 72h por meio do serviço Alerta Geada, desenvolvido pelo IDR-Paraná e Simepar desde 1995. O mapa do Alerta Geada fica na página inicial do site do Simepar.

Publicidade





Além das geadas, outro fenômeno típico da estação são os nevoeiros, que continuarão frequentes entre a madrugada e início da manhã. Não há previsão de nenhum fenômeno fora do previsto para a estação em 2025 -– por este motivo a média de chuvas deve ser dentro do padrão.





Julho costuma ser mais quente no Norte





Em julho a região onde mais chove historicamente é o Litoral, com precipitação acumulada entre 54 mm e 178 mm. As chuvas são mais fracas em julho no Norte, onde os acumulados ficam entre 32 mm e 75 mm, apenas. Com relação à temperatura, julho costuma ser mais quente no Norte, onde ficam entre 12°C e 24°C. Elas são mais baixas em julho no Sul do Paraná: entre 8°C e 19°C.





Volume de chuvas em agosto





Em agosto o maior volume de chuvas historicamente ocorre na região Sul: entre 52 mm e 128 mm. O menor é no Norte, entre 18 mm e 108 mm.





As temperaturas mais altas de agosto historicamente são nas regiões Norte e Oeste, entre 13°C e 26°C. As mais baixas no Sul, entre 8°C e 22°C, e na Região Metropolitana de Curitiba, entre 10°C e 22°C.





Acumulado aumenta em setembro





Em setembro a chuva aumenta. A média é de até 201 mm na região Sul. Até no Norte, onde a chuva é menos intensa durante o inverno, os acumulados aumentam em setembro: ficam entre 55 mm e 154 mm.





A temperatura em setembro também começa a ficar mais alta. No Norte e no Oeste fica entre 15°C e 28°C. No Sul, entre 11°C e 23°C, e na Região Metropolitana de Curitiba entre 12°C e 23°C.





(Com informações da Agência Estadual de Notícias)





LEIA TAMBÉM:



