Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PREPAREM OS CASACOS

Inverno começa hoje à noite e Simepar prevê temperaturas mais baixas do que em 2024

Redação Bonde com AEN-PR
20 jun 2025 às 11:07

Compartilhar notícia

Jéssica Sabbadini
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O inverno chega às 23h42 desta sexta-feira (20). A estação é marcada por menos chuva, temperaturas mais baixas, maior probabilidade de formação de geadas e a permanência dos nevoeiros, que já tiveram presença durante boa parte do outono em quase todas as regiões paranaenses.

Em Londrina, o último dia do outono deve ser com sol e temperaturas que oscilam entre 14ºC e 23ºC. Em Arapongas, a mínima será de 15ºC e a máxima de 22ºC; em Ibiporã os termômetros registrarão entre 14ºC e 25ºC. Em Cambé a mínima prevista é 15ºC e a máxima, 24ºC. A previsão é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Temperaturas despencam na terça-feira


Publicidade

No sábado (21), o tempo mudará e há previsão de chuva, que deverá persistir até segunda-feira (23), quando em Londrina a mínima deverá ser de 10ºC e máxima de 19ºC. As temperaturas sofrerão um declínio expressivo ao longo da segunda-feira.


E na terça-feira (24) as temperaturas ficarão abaixo de 5ºC em grande parte do Estado e possibilidade de formação de geda em diversas regiões. Em Londrina, a mínima prevista é de 3ºC e máxima de apenas 13ºC. Essa média se repete em outras cidades da Região Metropolitana.

Publicidade


De acordo com o Simepar, o inverno de 2025 no Estado deverá ter temperaturas mais baixas do que o inverno de 2024, porém levemente mais altas do que a média histórica. "Ano passado ocorreram bloqueios atmosféricos mais intensos que mantiveram as temperaturas mais altas do que o padrão. Em 2025, o inverno deverá ter temperaturas levemente acima da média histórica”, ressalta Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.


Chuva dentro da média

Publicidade


A chuva também deve ser dentro da média. “No inverno a distribuição espacial da chuva segue a trajetória típica das passagens de sistemas frontais, principalmente das frentes frias”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Publicidade


“Julho e agosto são os meses mais secos do ano no Paraná e a partir de setembro, principalmente a partir da segunda quinzena, as chuvas começam a aumentar, com o desenvolvimento de áreas de instabilidade associadas ao aquecimento mais acentuado da atmosfera, entre o Centro-Oeste brasileiro e o Paraguai”, informa.


Alerta Geada

Publicidade


As regiões com maior possibilidade de formação de geada são as mais altas do Paraná: Sul, Centro-Sul, Centro, Campos Gerais e sul da Região Metropolitana de Curitiba. A população pode ter informação da previsão de geadas com antecedência de 24h, 48h e 72h por meio do serviço Alerta Geada, desenvolvido pelo IDR-Paraná e Simepar desde 1995. O mapa do Alerta Geada fica na página inicial do site do Simepar.

Publicidade


Além das geadas, outro fenômeno típico da estação são os nevoeiros, que continuarão frequentes entre a madrugada e início da manhã. Não há previsão de nenhum fenômeno fora do previsto para a estação em 2025 -– por este motivo a média de chuvas deve ser dentro do padrão.


Julho costuma ser mais quente no Norte


Em julho a região onde mais chove historicamente é o Litoral, com precipitação acumulada entre 54 mm e 178 mm. As chuvas são mais fracas em julho no Norte, onde os acumulados ficam entre 32 mm e 75 mm, apenas. Com relação à temperatura, julho costuma ser mais quente no Norte, onde ficam entre 12°C e 24°C. Elas são mais baixas em julho no Sul do Paraná: entre 8°C e 19°C.


Volume de chuvas em agosto


Em agosto o maior volume de chuvas historicamente ocorre na região Sul: entre 52 mm e 128 mm. O menor é no Norte, entre 18 mm e 108 mm.


As temperaturas mais altas de agosto historicamente são nas regiões Norte e Oeste, entre 13°C e 26°C. As mais baixas no Sul, entre 8°C e 22°C, e na Região Metropolitana de Curitiba, entre 10°C e 22°C.


Acumulado aumenta em setembro


Em setembro a chuva aumenta. A média é de até 201 mm na região Sul. Até no Norte, onde a chuva é menos intensa durante o inverno, os acumulados aumentam em setembro: ficam entre 55 mm e 154 mm.


A temperatura em setembro também começa a ficar mais alta. No Norte e no Oeste fica entre 15°C e 28°C. No Sul, entre 11°C e 23°C, e na Região Metropolitana de Curitiba entre 12°C e 23°C.


(Com informações da Agência Estadual de Notícias)


LEIA TAMBÉM:


Imagem
Discussão por acidente termina em homicídio em Arapongas
Uma briga motivada por um acidente de trânsito terminou com a morte de um homem na noite de quarta-feira (19), em Arapongas.&nbsp;De acordo
Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com AEN-PR

Por Redação Bonde com AEN-PR.

meteorologia Clima Previsão do tempo inverno Simepar
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas