Inverno começa hoje à noite e Simepar prevê temperaturas mais baixas do que em 2024

O inverno chega às 23h42 desta
sexta-feira (20). A estação é marcada por menos chuva, temperaturas mais
baixas, maior probabilidade de formação de geadas e a permanência dos
nevoeiros, que já tiveram presença durante boa parte do outono em quase todas
as regiões paranaenses.
Em Londrina, o último dia do
outono deve ser com sol e temperaturas que oscilam entre 14ºC e 23ºC. Em
Arapongas, a mínima será de 15ºC e a máxima de 22ºC; em Ibiporã os termômetros
registrarão entre 14ºC e 25ºC. Em Cambé a mínima prevista é 15ºC e a máxima,
24ºC. A previsão é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná
(Simepar).
Temperaturas despencam na terça-feira
No sábado (21), o tempo mudará e
há previsão de chuva, que deverá persistir até segunda-feira (23), quando em
Londrina a mínima deverá ser de 10ºC e máxima de 19ºC. As temperaturas sofrerão
um declínio expressivo ao longo da segunda-feira.
E na terça-feira (24) as
temperaturas ficarão abaixo de 5ºC em grande parte do Estado e possibilidade de
formação de geda em diversas regiões. Em Londrina, a mínima prevista é de 3ºC e
máxima de apenas 13ºC. Essa média se repete em outras cidades da Região
Metropolitana.
De acordo com o Simepar, o
inverno de 2025 no Estado deverá ter temperaturas mais baixas do que o inverno
de 2024, porém levemente mais altas do que a média histórica. "Ano passado
ocorreram bloqueios atmosféricos mais intensos que mantiveram as temperaturas
mais altas do que o padrão. Em 2025, o inverno deverá ter temperaturas
levemente acima da média histórica”, ressalta Reinaldo Kneib, meteorologista do
Simepar.
Chuva dentro da média
A chuva também deve ser dentro da
média. “No inverno a distribuição espacial da chuva segue a trajetória típica
das passagens de sistemas frontais, principalmente das frentes frias”, explica
Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.
“Julho e agosto são os meses mais
secos do ano no Paraná e a partir de setembro, principalmente a partir da
segunda quinzena, as chuvas começam a aumentar, com o desenvolvimento de áreas
de instabilidade associadas ao aquecimento mais acentuado da atmosfera, entre o
Centro-Oeste brasileiro e o Paraguai”, informa.
Alerta Geada
As regiões com maior
possibilidade de formação de geada são as mais altas do Paraná: Sul,
Centro-Sul, Centro, Campos Gerais e sul da Região Metropolitana de Curitiba. A
população pode ter informação da previsão de geadas com antecedência de 24h,
48h e 72h por meio do serviço Alerta Geada, desenvolvido pelo IDR-Paraná e
Simepar desde 1995. O mapa do Alerta Geada fica na página inicial do site do
Simepar.
Além das geadas, outro fenômeno
típico da estação são os nevoeiros, que continuarão frequentes entre a
madrugada e início da manhã. Não há previsão de nenhum fenômeno fora do
previsto para a estação em 2025 -– por este motivo a média de chuvas deve ser
dentro do padrão.
Julho costuma ser mais quente no Norte
Em julho a região onde mais chove
historicamente é o Litoral, com precipitação acumulada entre 54 mm e 178 mm. As
chuvas são mais fracas em julho no Norte, onde os acumulados ficam entre 32 mm
e 75 mm, apenas. Com relação à temperatura, julho costuma ser mais quente no
Norte, onde ficam entre 12°C e 24°C. Elas são mais baixas em julho no Sul do
Paraná: entre 8°C e 19°C.
Volume de chuvas em agosto
Em agosto o maior volume de
chuvas historicamente ocorre na região Sul: entre 52 mm e 128 mm. O menor é no
Norte, entre 18 mm e 108 mm.
As temperaturas mais altas de
agosto historicamente são nas regiões Norte e Oeste, entre 13°C e 26°C. As mais
baixas no Sul, entre 8°C e 22°C, e na Região Metropolitana de Curitiba, entre
10°C e 22°C.
Acumulado aumenta em setembro
Em setembro a chuva aumenta. A
média é de até 201 mm na região Sul. Até no Norte, onde a chuva é menos intensa
durante o inverno, os acumulados aumentam em setembro: ficam entre 55 mm e 154
mm.
A temperatura em setembro também
começa a ficar mais alta. No Norte e no Oeste fica entre 15°C e 28°C. No Sul,
entre 11°C e 23°C, e na Região Metropolitana de Curitiba entre 12°C e 23°C.
(Com informações da Agência Estadual de Notícias)
