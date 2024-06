Jardim Ana Rosa, em Cambé, vai ganhar revitalização em avenida e ciclovias

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) assinou, na tarde desta quarta-feira (26), a ordem de serviço para a construção da ciclovia no Jardim Ana Rosa e para a revitalização da Avenida Antônio Raminelli.





Essa é a segunda estrutura exclusiva para ciclistas que será construída no Município, já que, em breve, também será feita a obra no Jardim Santo Amaro. A cerimônia contou com a presença do prefeito Conrado Scheller, do vice-prefeito Zezinho da Ração, de vereadores, servidores e comunidade do bairro.

A revitalização da avenida e a construção da ciclovia no Jardim Ana Rosa haviam sido anunciadas no pacote de mais de R$ 114 milhões em melhorias de infraestrutura no Município.





A obra contempla a construção de uma ciclovia na Avenida Antônio Raminelli, no trecho entre as Ruas Avelino José da Silva e Santo Antônio, com aproximadamente dois quilômetros de extensão. O investimento será de R$ 1.346.000,00, com serviço feito pela empresa Construções e Comércio AJS LTDA. A estimativa é de que a ciclovia fique pronta em oito meses.